LACEDONIA (AV) – In carcere il 50enne deferito dai Carabinieri per evasione.

I Carabinieri della Stazione di Lacedonia hanno dato esecuzione al decreto emesso dall’Autorità Giudiziaria con il quale è stata disposta per un 50enne la sospensione provvisoria della detenzione domiciliare e l’immediata traduzione in istituto di pena.

Tale provvedimento è scaturito a seguito della denuncia per il reato di evasione: qualche giorno fa, nel corso di un servizio di perlustrazione, i Carabinieri hanno accertato che l’uomo non era presente nell’abitazione statuita per la citata misura alternativa: rintracciato nella piazza del paese, lo stesso non era in grado di fornire ai militari operanti una valida giustificazione in merito.

Successivamente alla notifica del provvedimento, il 50enne è stato tradotto alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività quotidianamente svolta dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

