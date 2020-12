La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, alle ore 07’30 di oggi 30 dicembre è intervenuta nel comune di Lacedonia in via Matteotti, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un negozio del posto. Le fiamme che hanno interessato parte dell’esercizio commerciale sono state spente mettendo anche in sicurezza la struttura.

