L’associazione Michele De gruttola comunica che ha donato un sanificatore all’ospedale “Frangipane”. che permette di santificare 90 metri quadri in 30 minuti. Servirà per sanificare il pronto soccorso e le ambulanze su richiesta degli operatori del 118. Oltre a ciò l’associazione ha provveduto a donare anche 400 euro per necessità immediate. Il sanificatore sarà consegnato domani mattina 25 marzo agli operatori del 118.

