Lioni. Aumento del contagio Covid tra i più giovani, il sindaco Gioino: “No a scuole chiuse per il momento, ci sarebbero assembramenti in prossimità di pubblici esercizi”.

Di seguito il messaggio di ieri del sindaco di Lioni Yuri Gioino.

“Questa sera si è riunito il COC, si è discusso del preoccupante aumento dei contagi tra i più giovani.

Per il momento abbiamo deciso di non sospendere le attività didattiche in presenza, partendo da un presupposto ritenuto importante: non sarebbe giusto chiudere le scuole per poi continuare a vedere assembramenti di ragazzi in prossimità dei pubblici esercizi. Sarebbe un messaggio sbagliato anche sotto il profilo morale.

Continuiamo a monitorare la situazione “scuole” ed interverremo immediatamente in caso di necessità.

Abbiamo concordato con le Forze dell’ordine e i Vigili urbani di aumentare i controlli, nonostante si stia facendo il possibile da tempo, con poche risorse di personale ed i mille altri adempimenti a cui sono chiamati (questa notte sono stati sventati diversi furti sul nostro territorio).

La linea sanzionatoria sembra essere l’unica strada percorribile nella situazione in cui ci troviamo ora, con i mezzi di cui disponiamo. Con la speranza di arginare la superficialità e alzare il livello di attenzione.

Non è il tempo dei giudizi, è il tempo della responsabilità, di tutti, famiglie, adulti e ragazzi.

Auguro ai ragazzi coinvolti una pronta guarigione”

