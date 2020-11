LIONI (AV). Incendio di balle di fieno, i Carabinieri indagano

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per stabilire la natura dell’incendio, divampato questa notte all’interno di un’azienda agricola, che ha interessato numerose rotoballe di paglia accantonate in un capannone.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente non si registrano feriti.

