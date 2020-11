LIONI (AV) – LITIGA IN PIAZZA CON LA EX E SI SCAGLIA CONTRO I CARABINIERI INTERVENUTI: 36ENNE ARRESTATO PER RESISTENZA E LESIONI PERSONALI.

I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno tratto in arresto un 36enne di Sant’Angelo dei Lombardi, ritenuto responsabile dei reati di “Lesioni personali” e “Resistenza a Pubblico Ufficiale”.

È accaduto nella serata di ieri a Lioni, nella centralissima Piazza della Vittoria: l’uomo avvicinata l’ex moglie, alla presenza di alcuni cittadini inscena con la stessa un’animata lite.

Sul posto prontamente interviene una pattuglia della locale Stazione, già presente in quell’area nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio, quotidianamente svolta dalla Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Invitato dai Carabinieri a mantenere la calma, da subito l’esagitato non ha fatto mistero di non gradire la loro presenza e, per tutta risposta, in una rapida escalation, ha inveito verbalmente anche nei confronti dei militari per poi repentinamente passare, senza soluzione di continuità, alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro di loro.

È stato solo grazie alla prontezza di riflessi del carabiniere fatto segno dell’aggressione – che comunque è stato colpito e ferito in modo lieve – e dell’immediato intervento del collega, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze.

Con non poca fatica l’uomo è stato bloccato e condotto in Caserma.

Il 36enne è stato poi dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata di oggi dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.

