Lioni-Grottaminarda, D’Amelio incontra sindacati e imprese: “Cantiere ripartito, a regime nel mese di febbraio”

La presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio, in accordo con il consigliere delegato alle Infrastrutture Luca Cascone, ha incontrato oggi pomeriggio a Grottaminarda il direttore dei lavori Giancarlo D’Agostino, il presidente del consorzio Infr.Av Giuseppe Iandoli e i rappresentanti dei sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil per discutere della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda.

“E’ stato un confronto proficuo nel quale il consorzio ha rassicurato i sindacati comunicando di aver liquidato gli stipendi pregressi ai lavoratori. Inoltre, l’occasione è stata utile a confermare l’enorme sforzo compiuto dalla Regione Campania in questi mesi per rimettere in moto e completare un’infrastruttura da circa 430 milioni di euro. A dispetto di polemiche strumentali, il cantiere è ripartito all’indomani dell’inaugurazione e andrà a regime nel mese di febbraio”, dichiara la presidente D’Amelio.

