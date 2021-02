Malore per Rosetta D’Amelio e intervento al cuore: “Sto pian piano riprendendo le forze”.

Rosetta D’Amelio ha accusato un malore nei giorni scorsi. In seguito all’accaduto ha subito un intervento al cuore alla Clinica Montevergine di Mercogliano. Di seguito il post su Facebook dell’ex presidente del Consiglio regionale della Campania.

“Nei giorni scorsi ho dovuto prendermi una pausa dagli impegni politici e istituzionali e sottopormi a un intervento in seguito a un malore. È avvenuto tutto in fretta e ora sto pian piano riprendendo le forze. Ma sto bene e di questo devo ringraziare gli operatori del 118, del pronto soccorso dell’ospedale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, con in testa i dottori Macina e Frieri, il dottore Campana, e della clinica Montevergine di Mercogliano con l’eccellenza del dottore Tullio Tesorio, per l’alta professionalità che ancora una volta hanno dimostrato di avere. Sono tutti esempi della buona sanità pubblica e convenzionata della nostra regione, che va sempre di più tutelata e rafforzata.

Un ringraziamento va pure alle centinaia di persone che mi hanno telefonato o messaggiato. Mi avete travolta di affetto e vicinanza dandomi grande incoraggiamento. Mi scuso se spesso non ho risposto. I medici mi hanno ordinato di tenermi per un po’ lontana dal telefono!

Mi prendo un piccolo periodo di riposo e ricarico le energie per poter ritornare quanto prima e con la stessa passione alle mie attività.

Vi abbraccio tutti!”

