Maltempo in Irpinia. Diversi interventi dei Vigili del Fuoco

La notte appena trascorsa ha visto l’Irpinia interessata dal maltempo, soprattutto per quanto riguarda forti venti. I Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, sono stati impegnati in diversi interventi, soprattutto per quanto riguarda alberi e rami pericolanti. La squadra del distaccamento di Montella è intervenuta sulla SS 7 Bis, Ofantina, per la caduta di rami sulla sede stradale; quella del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta in contrada Bosco, ad Ariano Irpino per la caduta di un albero; la stessa squadra è intervenuta per lo stesso motivo nel comune di Paternopoli sull’Ofantina per rimuovere un albero caduto sulla carreggiata. Una squadra della sede centrale è intervenuta a San Michele di Serino per un palo Telecom caduto in seguito al forte vento; la stessa squadra sta intervenendo a piazza Filangieri a Lapio per una copertura pericolante.

