Maraia: “Obiettivo raggiunto: la Lioni-Grottaminarda in legge di bilancio”.

La nota del deputato pentastellato Generoso Maraia

Grazie ad un proficuo dialogo con il Governo, sono riuscito a far inserire, nella prossima Legge di Bilancio all’articolo 131 (già bollinato), un cospicuo stanziamento per finanziare i lavori della strada Lioni-Grottaminarda. Nello specifico sono stati destinati 43.413.812 € per realizzare due interventi.

Il primo riguarda i lavori di completamento della strada di collegamento di Muro Lucano con la SS 401 “Ofantina” in località Nerico, per un importo di oltre 7 milioni di euro.

Il secondo riguarda invece il collegamento della A3 (Contursi) – SS 7Var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli) – tratta campana della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, con stanziamento di ben 36 milioni di euro.

Con l’approvazione della prossima Legge di Bilancio questi fondi non saranno promesse, ma realtà e porteranno un effettivo miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini e delle imprese!

È un grande risultato, ma non il traguardo. Il mio primo e costante obiettivo è quello di continuare a trovare fondi per le nostre meravigliose terre e far decollare il loro immenso potenziale!

