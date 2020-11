Maraia: “Tolti 43 milioni di euro all’Irpinia”.

La nota del deputato pentastellato Generoso Maraia.

“Grazie ad un proficuo dialogo con il Governo, ero riuscito a far inserire, nella prossima Legge di Bilancio, all’articolo 131, un cospicuo stanziamento per finanziare i lavori della strada Lioni Grottaminarda. Nello specifico sarebbero stati destinati ben 43.413.812 euro, per realizzare due interventi.

Il primo riguardava i lavori di completamento della strada di collegamento di Muro Lucano con la SS 401 “Ofantina” in località Nerico, per un importo di oltre 7 milioni di euro. Il secondo afferiva alle infrastrutture di completamento per il collegamento della A3 (Contursi) – SS 7Var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli) – tratta campana della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, con stanziamento di ben 36 milioni di euro.

Tale proposta, che oltretutto aveva avuto l’assenso della Ragioneria Generale dello Stato mendiate bollinatura, purtroppo è stata stralciata a causa del parere negativo del Presidente della Commissione Bilancio della Camera. Difatti l’On. Fabio Melilli, facendo scattare il meccanismo previsto dal Regolamento della Camera all’articolo 120 comma 2, ha reputato tale disposizione estranea all’oggetto della legge di bilancio, bollandola come una norma con finalità localistiche.

È sicuramente un’occasione persa, poiché c’era l’accordo politico, la copertura di bilancio e soprattutto si sarebbero utilizzati oltre 43 milioni di euro pubblici per migliorare la vita quotidiana di cittadini ed imprese, al posto che tenerli congelati! Questo però non ci dà per sconfitti, anzi, ci galvanizza; difatti mi sto impegnando, assieme ad altri colleghi irpini, affinché durante i prossimi lavori parlamentari sulla Legge di Bilancio, tale norma sia reinserita e questi (ed altri) stanziamenti sia destinati al nostro territorio, per far decollare il suo immenso potenziale”.

adsense – Responsive – Post Articolo