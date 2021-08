MIRABELLA ECLANO (AV) – Provoca incidente sotto l’effetto dell’alcool: denunciata dai Carabinieri ventenne di Lioni.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato una ventenne di Lioni, ritenuta responsabile di “Guida sotto l’influenza dell’alcool”.

Qualche giorno fa, in orario notturno, la pattuglia è intervenuta nell’abitato di Mirabella Eclano per i rilievi e gli accertamenti previsti a seguito di un incidente stradale. Avendo seri sospetti sullo stato psicofisico della giovane automobilista, hanno proceduto per il riscontro.

All’esito del test etilometrico alla ventenne è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida.

Per lei, oltre al ritiro della patente di guida, è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

adsense – Responsive – Post Articolo