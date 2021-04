MIRABELLA ECLANO. Incendio di un’abitazione rurale, anziana soccorsa

Subito dopo le ore 05’00 di oggi 14 aprile, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta nel territorio del comune di Mirabella Eclano, e più precisamente in via Concezione, per un incendio che si è sviluppato in un’abitazione rurale del posto. Le fiamme che hanno interessato diversi ambienti sono state spente mettendo in sicurezza la struttura, la quale veniva dichiarata inagibile. L ‘anziana donna residente, di anni 78, veniva visitata sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, ma oltre un comprensibile spavento, non ha subito conseguenze.

adsense – Responsive – Post Articolo