MONTECALVO IRPINO (AV) – 50ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

I Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno tratto in arresto un 50enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Benevento.

L’ordinanza scaturisce da un provvedimento di cumulo di pena per i reati di tentato omicidio in concorso, furto aggravato, minaccia, lesioni, atti di libidine violenti, corruzione di minorenni e detenzione abusiva di armi.

Dopo le formalità di rito il 50enne è stato tradotto alla Casa Circondariale di Ariano Irpino per l’espiazione della pena di due anni e tre mesi di reclusione.

Tale risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

