Montella, domani al via la Campagna Vaccinale Anti-Covid 19

Presso il Centro Sociale del Comune altirpino è stata allestito l’Hub vaccinale e si inizierà con gli ultraottantenni di Nusco

Da domani partiranno le somministrazione di Vaccino Anti-Covid 19 a Montella (AFT 3), presso il Centro Sociale in Via Ippolita Panico. Il locale è stato messo a disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale all’Asl di Avellino, che ha individuato, oltre Montella altri 4 centri: Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni e Bisaccia.

A Montella da domani mattina si inizierà con i cittadini ultraottantenni del comune di Nusco, sorteggiati come i primi a ricevere le dosi di vaccino messe a disposizione dall’Asl. Dopo i cittadini di Nusco toccherà a quelli di Bagnoli Irpino, Cassano Irpino e Montella.

Ancora una volta il comune di Montella protagonista nella lotta al Coronavirus con: la struttura Drive-In Covid presso il parcheggio del Convento di San Francesco a Folloni, il Covid Residence ed ora anche in prima linea per la somministrazione del Vaccino Anti-Covid 19.

Ne è consapevole il primo cittadino Rino Buonopane: “Abbiamo messo a disposizione una struttura comunale che è il Centro Sociale di Via Ippolita Panico per una delle sedi vaccinali. Si parte da domani con la vaccinazione degli ultraottantenni. Afferiranno a questo centro i residenti del comune di Montella, Bagnoli, Cassano e Nusco. I primi cittadini a partire saranno quelli di Nusco, scelti in base ad un sorteggio”.

“Io lo dico da tempo – ha concluso Buonopane – è il momento della solidarietà ed ogni amministrazione comunale deve mettere a disposizione quello che può. A Montella abbiamo a disposizione mezzi ed uomini e questo luogo attrezzato con: accettazione, punto osservazione e spogliatoi per i sanitari. È stato fatto tutto celermente e siamo pronti già da ieri”.

