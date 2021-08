Montella, sabato la presentazione del nuovo libro di Pasquale Gallicchio

Il romanzo di Pasquale Gallicchio tratta del non facile rapporto tra un padre e un figlio nello scenario di una comunità di un piccolo paese irpino alle prese con le difficoltà del presente e le incertezze del futuro

Racconta di Giuseppe, giovane bancario irpino, costretto a lasciare Milano dov’è emigrato da trent’anni, per ritornare in paese, a Bisaccia, posto sulla dorsale appenninica meridionale, per accudire Luigi, il padre affetto da Alzheimer.

Il loro rapporto, reso difficile da un duro scontro generazionale che li ha divisi per diversi anni, viene rimesso in discussione proprio dalla malattia e dalla presenza di Dora, primo amore del padre che diventa perno fondamentale del romanzo.

Giuseppe durante la permanenza nella sua abitazione, trasformata dalle mode post terremoto, si rende conto che ha di fronte un padre che non conosce. Infatti, la lontananza ha messo troppo spazio tra loro due.

Si riavvicinano grazie alle passeggiate in paese e nella condivisione dei momenti più gravi della malattia.

Inoltre, l’impatto con la comunità, ricostruita dopo il terremoto del 23 novembre 1980 a cui Giuseppe non ha assistito, riaccende in lui vecchi ricordi. Il suo diventa un continuo viaggio nella memoria.

Andando a passeggio per le strade insieme al padre si ripresentano storie i cui protagonisti, spesso legati alla sua infanzia, non ci sono più, sostituiti da coloro che arrivano dalle città, avendo scoperto nei piccoli paesi una migliore qualità della vita.

Giuseppe riscopre così quel che rimane del paese dopo la ricostruzione.

I luoghi gli parlano, il contatto con la natura gli trasmette la voglia di trovare per motivo per non partire più. Vive nuovi incontri. La bellezza del paesaggio lo riconquista, ma nello stesso tempo è colpito dallo spopolamento delle strade, una volta abitate.

Di fronte a tutto ciò si interroga sul futuro dei piccoli paesi. Ne nasce una profonda riflessione e nello stesso tempo un intenso conflitto.

