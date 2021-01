Montemarano. 5 bambini positivi al Covid, il sindaco Palmieri: “Situazione delicata”.

“In questo momento risultano positivi al covid 5 bambini in età scolare, alcuni in isolamento da qualche settimana, altri da alcuni giorni. Sono in isolamento domiciliare, in quanto contatti di positivi, altre 6 persone, 4 delle quali, già positive al test antigenico. La situazione è delicata. Rinnovo la mia preghiera al rispetto delle misure che conosciamo per ridurre il contagio (mascherina, distanziamento e lavaggio delle mani) e faccio appello alle persone che siano venute a conoscenza di avere avuto rapporti con qualche positivo, di sottoporsi a controllo, nel suo interesse, di quello dei suoi cari e della Comunità”. Queste le dichiarazioni del sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri.

adsense – Responsive – Post Articolo