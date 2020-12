MORRA DE SANCTIS. A fuoco capannone agricolo con numerosi macchinari

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 16’15 di oggi 10 dicembre sono intervenuti a Morra De Sanctis, in contrada Selvapiana per un incendio che ha interessato un capannone agricolo di un’azienda del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Lioni, quella di Bisaccia è un’autobotte dalla sede centrale. Le fiamme che hanno avvolto la struttura con al suo interno tre trattori, un camion, una seminatrice ed una fresa, sono state spente evitando che le stesse si propagassero ad altri locali limitrofi con al loro interno vari tipi di animali. L’area interessata è stata messa in sicurezza, e non si sono registrate persone coinvolte.

