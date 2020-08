Morra De Sanctis. Tir finisce fuori strada, autista tradito dal navigatore.

Nel pomeriggio la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta a Morra De Sanctis, in contrada Orcomone, per il recupero di un tir che trasportava 400 quintali di pasta. Infatti il pesante automezzo, proveniente da Foggia e diretto a Reggio Calabria, per seguire le indicazioni del navigatore, ha preso una strada interpoderale che va dal Formicoso sull’Ofantina SS 7 BIS. Quando l’autista si è accorto di aver sbagliato direzione, ha fatto inversione di marcia ma il mezzo è finito fuori strada. Per poter recuperare l’automezzo si è reso necessario far intervenire l’autogru dalla sede centrale del Comando irpino.

