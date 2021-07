Mountain Bike — Preparativi ad hoc a Bagnoli Irpino per il Trofeo Mtb Altopiano Laceno-Granfondo dei Monti Picentini

Procede a ritmi serrati l’organizzazione del Trofeo Mtb Altopiano Laceno-Granfondo dei Monti Picentini con l’Asd Laceno Bike impegnata ancora nel pianificare e curare tutti gli aspetti logistici per garantire al 100% la riuscita della manifestazione valevole come quarta prova del Giro della Campania Off Road in programma domenica 11 luglio (domani) a Bagnoli Irpino.

L’onere operativo e l’encomiabile merito vanno all’Asd Laceno Bike che ha portato avanti la macchina organizzativa di concerto con l’ente Parco Regionale dei Monti Picentini, del Consorzio Turistico Bagnoli Laceno del comune e della Pro loco di Bagnoli Irpino che forniscono il loro prezioso sostegno.

Il Trofeo Mtb Altopiano Laceno-Granfondo dei Monti Picentini costituisce un efficacissimo motore di promozione sia dello sport che dell’attività turistica del comprensorio che permette di rivelarsi all’esterno anche oltre i confini extraregionali. Questo non è altro che il primo passo verso una promozione eficace del turismo attraverso il far conoscere agli altri l’enorme patrimonio paesaggistico dei Monti picentini e dell’omonimo Parco.

La gara offre uno scenario unico attraverso il suo percorso inimitabile e spettacolare, nel verde dei Monti Irpini, potendo scegliere la granfondo di 44 chilometri e la mediofondo di 30,5 chilometri tra boschi di faggio e piani erbosi.

PROGRAMMA DOMENICA 11 LUGLIO

09.30 Partenza e-bike in prossimità del Parco Giochi “LACENOLANDIA”.

09.45 Ingresso in griglia partecipanti alla granfondo.

10.00 Partenza.

12:30 Arrivo.

13.00 Pasta party, a seguire premiazioni e saluti degli organizzatori.

PREMIAZIONI

– I primi 3 assoluti e primi 3 di ogni categoria della Granfondo.

– I primi 10 assoluti della Mediofondo.

– Vestizione della maglia di leader maschile e femminile del Giro della Campania Off Road.

– Cinque atleti a sorteggio tra i partecipanti con le E-bike.

– La squadra con maggior numero di presenti.

I premi non sono cumulabili tra loro. La cerimonia di premiazione è parte integrante della gara pertanto è obbligo per i vincitori attendere la cerimonia protocollare. Per questo non è ammesso il ritiro del premio da terzi o atleti della stessa società.

