PIETRADEFUSI (AV). Auto si ribalta e giovane 27enne rimane ferita

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, durante la mattinata di oggi 24 febbraio, è intervenuta a Pietradefusi in località Vertecchia, sulla SP 50, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e si ribaltava. La ragazza di 27 anni alla guida, originaria del posto, è stata soccorsa da un Vigile del Fuoco libero dal servizio, il quale ha allertato anche i soccorsi. La stessa è stata affidata ai sanitari del 118 I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

