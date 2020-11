Presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, attive tutte le specialità.

L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, nel rispetto delle disposizioni regionali, presso i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi sono attive tutte le specialità e sono garantite le prestazioni urgenti e “non differibili”, tra queste tutte quelle che richiedono un’assistenza continuativa per i pazienti in terapia per problematiche di tipo cronico sotto monitoraggio continuo. Restano sospese le attività ambulatoriali routinarie e i ricoveri programmati, ad eccezione di quelli che, in base a valutazione medica, necessitano di trattamento prioritario.

In particolare, presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino sono attivi i Reparti di Cardiologia e UTIC, Neurologia, Chirurgia, Dialisi, Gastroenterologia con l’Endoscopia Digestiva, Ginecologia con il Punto Nascite, Oncologia, Ortopedia, Pediatria oltre ai servizi di Laboratorio di Patologia Clinica e Diagnostica per Immagini.

Presso il P.O. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi sono attivi i Reparti di Medicina Generale, Chirurgia, Dialisi, Servizio di Endoscopia Digestiva, Laboratorio di Patologia Clinica e Diagnostica per Immagini.

adsense – Responsive – Post Articolo