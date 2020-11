PRESSO IL P.O. DI ARIANO IRPINO ATTIVO IL NUMERO VERDE PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO AD OPERATORI, FAMILIARI E PAZIENTI COVID 19 RICOVERATI, PAZIENTI A DOMICILIO

E’ attivo il Numero verde gratuito 800.938.898 istituito dall’Asl di Avellino per il supporto psicologico di operatori sanitari, familiari e pazienti ricoverati presso l’Area COVID 19 del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, pazienti a domicilio. Grazie alla mediazione di una psicologa, il servizio consente di mettere in contatto familiari e pazienti ricoverati presso il presidio ospedaliero, sia telefonicamente (Call conference) che tramite videochiamata, con l’obiettivo di alleviarne il più possibile la permanenza in ospedale. Il servizio è, inoltre, rivolto agli operatori sanitari, al fine di aiutarli nella gestione dello stress e prevenire il burn-out, e ai pazienti COVID a domicilio con l’obiettivo di offrire supporto psicologico a chi si trova in condizione di isolamento domiciliare.

Il numero verde 800.938.898 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

adsense – Responsive – Post Articolo