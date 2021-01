RACCOLTA OLIO ESAUSTO: GRANDE PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DI GROTTAMINARDA.

Nella prima giornata di raccolta prevista dal calendario del 2021 raccolti a Grottaminarda 900 litri di olio vegetale esausto, praticamente il doppio rispetto all’ultimo conferimento, tant’è che gli operatori della Ecopan hanno proseguito il ritiro anche il giorno successivo. Grottaminarda si attesta tra i comuni irpini in cui si conferisce il maggior quantitativo di olio vegetale esausto.

«Una migliore comunicazione con i cittadini, l’impegno dell’Ufficio Ambiente, la gentilezza e disponibilità degli operatori, ma soprattutto la sensibilità che la nostra comunità sta dimostrando, stanno portando a questi eccellenti risultati – afferma il Vicesindaco, Assessore all’Ambiente, Marcantonio Spera – Dobbiamo proseguire su questa rotta. Evitare che litri e litri di olio esausto da cucina finiscano negli scarichi e far sì che vengano riciclati è un grande contributo che diamo per la salvaguardia dell’ambiente. Sono convinto che continuando nel lavoro quotidiano di sensibilizzazione riusciremo a far maturare una mentalità ecologista anche negli ultimi irriducibili che ancora abbandonano i rifiuti per strada e a migliorarci ulteriormente nella raccolta differenziata».

Si ricorda che la prossima data per il ritiro dell’olio esausto è prevista il 9 marzo. Quanti non hanno ancora ricevuto la tanichetta per la raccolta possono richiederla al numero 349 1468687. Allo stesso numero si possono effettuare segnalazioni e prendere accordi sulle modalità di ritiro. La raccolta è prevista su tutto il territorio comunale quindi non ci sono zone non servite ma eventualmente solo ancora non segnalate.