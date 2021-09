Rinnovo Rsu in I.I.A. di Flumeri (AV), Ugl: “Un risultato importantissimo”.

“Alle elezioni per il rinnovo della Rsu nell’Industria Italiana Autobus, l’Ugl metalmeccanici elegge la propria rappresentanza sindacale con un risultato importantissimo costruito in solo 20 giorni. Una soddisfazione ritornare al voto nella grande fabbrica di autobus di Flumeri ex Fiat ( IRISBUS) in provincia di Avellino dopo più di 12 anni di chiusura e conseguente crisi”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera per il quale, ”abbiamo ottenuto un risultato importantissimo costruito in pochissimi giorni prima del voto in un contesto per niente facile. Un grande lavoro svolto da tutti, in primis dal Segretario Provinciale Ugl metalmeccanici di Avellino, Ettore Iacovacci al quale vanno i complimenti di tutta la Segreteria Nazionale anche ai candidati Mongiello Alessandro, Perillo Antonio, Palmarozza Nicola, Blasi Gennaro, la RSU eletta Antonio Perillo e a tutti i dipendenti che accordandoci la loro fiducia hanno permesso alla nostra organizzazione di ottenere un risultato importante”.

Il Segretario Provinciale Iacovacci esprime soddisfazione per il risultato conseguito e ringrazia tutto il nuovo gruppo creato in pochi giorni all’interno della grande azienda. Il sindacalista di Avellino esprime anch’esso grande appagamento: “ringrazio tutti i candidati della nostra lista, i membri della commissione e tutte le lavoratori e lavoratrici che hanno permesso con il loro voto di eleggere la nostra Rsu, Antonio Perillo, al quale vanno i migliori auguri da parte del nuovo gruppo costituito per il risultato conseguito. Il risultato ora ottenuto nel sito di Valle di Ufita – conclude Iacovacci – per la Ugl metalmeccanici rappresenta non un punto di arrivo bensì, un importante punto di partenza per tutti, territorio, sindacato, azienda e lavoratori”.

