Salgono a 19 i casi di Coronavirus in Irpinia, altri due positivi ad Ariano.

Sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’Ospedale “Cotugno” di Napoli su due nuovi pazienti ricoverati presso l’AORN “Moscati” di Avellino e residenti nel Comune di Ariano Irpino. Una terza persona, anch’essa ricoverata presso l’AORN “Moscati” e residente nel Comune di Gesualdo (già comunicato ieri), è risultata positiva al tampone effettuato dall’Azienda Ospedaliera di Avellino. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza fiduciaria sui contatti dei probabili casi. Su 19 casi in Irpinia, 13 sono stati registrati ad Ariano. Intanto nella Città del Tricolle è stato riaperto il Pronto Soccorso.

