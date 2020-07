SAN NICOLA BARONIA (AV) – Tentato omicidio e violazioni in materia di armi: 50enne della provincia di Salerno arrestato dai carabinieri in esecuzione di provvedimento dell’autorità giudiziaria.

I Carabinieri della Stazione di Castel Baronia hanno arrestato un 50enne della provincia di Salerno, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore per i reati di tentato omicidio e violazioni in materia di armi.

Dopo le formalità di rito l’arrestato, già sottoposto a misura di sicurezza, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

