SANT’ANGELO DEI LOMBARDI. 51° Giornata Mondiale della Terra, l’iniziativa dell’amministrazione comunale

In occasione della celebrazione, in tutto il mondo, della Giornata dedicata alla Terra, l’Amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi ha voluto coinvolgere, anche se a distanza, in osservanza delle disposizioni emanate per l’emergenza pandemica, alunni e studenti degli Istituti Scolastici del territorio comunale consegnando una borraccia in alluminio. Un piccolo gesto, simbolico, con un grande significato, dietro al quale ci sono temi che appartengono a noi ed al nostro futuro: la tutela dell’ambiente, l’acqua, i cambiamenti climatici, l’attenzione ai materiali che usiamo e alla loro sostenibilità.

Un’iniziativa che era stata pensata diversamente, contestualmente ad una giornata ecologica, palestra di comunità e di partecipazione attiva per il rispetto del nostro territorio, nonché occasione di convivialità e di intrattenimento “educativo”.

Tuttavia il periodo di straordinarietà e difficoltà che stiamo attraversando non ce lo consente. Abbiamo, però, ritenuto necessario dare un segnale affinché questa Giornata non passasse inosservata, sperando di riuscire a muovere una piccola riflessione nelle classi, nelle famiglie e nei gruppi di pari. Un ulteriore piccolo tassello del puzzle che stiamo costruendo con i nostri cittadini, sicuri che i giovanissimi sappiamo acquisire maggiore consapevolezza su temi così critici per la salute della Terra e, quindi, per il nostro stesso benessere.

Uniti e coesi per la costruzione di un futuro migliore, per noi, per tutti.

adsense – Responsive – Post Articolo