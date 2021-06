SANT’ANGELO DEI LOMBARDI. La studentessa del De Sanctis Sabrina Celano sul podio del Premio Nazionale Giacomo Leopardi

Sabrina Celano studentessa di Bisaccia della VB Classico incassa il terzo posto al Premio Nazionale Giacomo Leopardi. La cerimonia di premiazione del concorso riservato alle scuole secondarie di secondo grado è avvenuta ieri nell’ambito delle Celebrazioni Leopardiane, nell’aula magna del Palazzo Comunale di Recanati. Qui una delle più brillanti studentesse dell’istituto, appena diplomata con 100 e lode ha rappresentato il De Sanctis di sant’Angelo dei Lombardi ma anche la Campania.

Infatti lo scorso maggio Sabrina Celano ha sostenuto la prova regionale superando la selezione, che di fatto le ha consentito di rappresentare la Campania al prestigioso concorso nazionale che si

è svolto il 1° giugno scorso. La prova prevedeva una prima sezione di analisi su un estratto della Vita solitaria e una seconda parte in cui si chiedeva di sviluppare una traccia di riflessione tematica a partire da un brano dello Zibaldone.

Un premio che inorgoglisce la scuola e il dirigente scolastico Gerardo Cipriano. “Il premio vinto dalla nostra studentessa ci riempie di soddisfazione e orgoglio. Questo risultato è la conferma dell’eccellente preparazione del De Sanctis e della sua mission vincente. Sabrina Celano si è appena diplomata all’indirizzo classico con la lode e tutta la comunità scolastica è fiera di essere rappresentata da una studentessa modello. Certi risultati sostanziano il duro lavoro dei ragazzi ma anche degli insegnanti. Siamo orgogliosi di essere stati citati sul podio nazionale insieme ad importanti realtà scolastiche metropolitane e per questo non posso che congratularmi con la studentessa a nome mio e dell’istituto. Questo risultato conferma la qualità del percorso formativo del De Sanctis portato avanti dal corpo docente e dalla visione strategica che il dirigente ha dato all’istituto. Questa scuola fornisce ottime competenze da spendere in maniera concreta e reale, e offre tutte le basi per una brillante carriera” conclude.

