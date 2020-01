SAVIGNANO IRPINO (AV) – FURTO DI ENERGIA ELETTRICA: TRENTENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

Ancora i reati contro il patrimonio nel mirino dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino.

Questa volta a farne le spese della costante attività posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, un trentenne ritenuto responsabile di furto di energia elettrica.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Savignano Irpino, all’esito di un controllo eseguito unitamente a personale della società per la fornitura dell’energia elettrica, accertavano che era stato manomesso il circuito elettrico di un’abitazione in uso al predetto, attraverso una serie di cavi che bypassavano il contatore, al fine eludere il pagamento delle bollette.

In virtù di quanto appurato, per il trentenne è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di furto aggravato.

Sono in corso accertamenti al fine di stabilire l’entità del furto.

