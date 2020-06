Seminario sullo sportello telematico dell’edilizia del comune di Grottaminarda.

Alla luce dell’attivazione dello “Sportello Unico per l’Edilizia” il Comune di Grottaminarda ha organizzato per sabato 20 giugno a partire dalle ore 10, un seminario formativo gratuito rivolto ai tecnici dal titolo: “Lo sportello telematico dell’ edilizia del Comune di Grottaminarda”. Indispensabile per partecipare prenotarsi.

La mattinata formativa si svolgerà sia “in presenza”, in base alla capienza della Sala Consiliare nel rispetto del distanziamento anti-Covid, sia online. Prorogata a venerdì 19 giugno entro le ore 17, la possibilità di iscriversi, utilizzando la piattaforma www.globogis. it.

Lo “Sportello Unico per l’Edilizia” è già attivo, ma dal primo luglio la trasmissione delle pratiche edilizie (P.d.C., SCIA, CILA, Autorizzazioni di altro genere attinenti al SUE) sarà ammissibile solo attraverso lo Sportello Telematico, da qui, al fine di agevolare l’utilizzo del software di gestione delle pratiche “SOLO1”, l’Amministrazione comunale di Grottaminarda ha programmato il seminario.

Lo sportello telematico è uno strumento finalizzato a snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione con il quale si possono presentare le pratiche in modalità completamente digitale, rispettando e attuando le nuove disposizioni legislative previste in materia di semplificazione e la trasparenza amministrativa e dal nuovo codice dell’Amministrazione digitale.

Dopo il saluto del Sindaco, Angelo Cobino, e del Responsabile del III Settore, Corrado Giuseppe Pecorari, la relazione sulla gestione digitale delle pratiche edilizie da parte dell’architetto Rocco Uva. A seguire: Sportelli telematici polifunzionali, un’opportunità per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dimostrazione pratica di come presentare una pratica digitale, da parte della direzione e dei tecnici della Globo srl. Concluderanno il Responsabile del III Settore ed il Responsabile del SUE. Il seminario sarà moderato da Nadia Colombo, responsabile comunicazione della Globo srl.

