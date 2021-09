Senerchia. Mazzone: “Trasforneremo Senerchia in un borgo dei giovani”.

Mazzone: Trasformeremo Senerchia in un borgo dei giovani

Start-up, premi di merito, case sostenibili, digital lab e Palazzo dei Giovani. Ecco le idee della lista “Salviamo Senerchia”

“Siamo pronti a guidare il nostro paese, a dare prospettiva e futuro alla nostra comunità e

lo faremo con i giovani – afferma il prof. Adriano Mazzone, candidato Sindaco di Senerchia con la lista “Salviamo Senerchia. Un paese ci vuole”– Quei giovani che dobbiamo liberare dal giogo della precarietà assicurandogli condizioni e infrastrutture per sviluppare i loro talenti qui a Senerchia. Nel nostro programma – prosegue Mazzone – abbiamo previsto interventi che possano rendere Senerchia il borgo dell’innovazione. Trasformeremo il PIP in un incubatore di start-up dove, attraverso fondi ad hoc (resto al sud, fondi per l’innovazione, fondi per l’imprenditoria giovanile, Pnrr), garantire la nascita di nuove imprese. Istituiremo borse di studio per gli studenti meritevoli grazie alle quali poter garantire ai nostri senerchiesi una formazione di alto livello a costi accessibili. Attueremo specifici programmi per le giovani coppie e per i giovani single per fitto e acquisti di case a prezzi calmierati e incentivi a mutui agevolati, così da rendere molto più attrattivo il nostro paese per chi vuole abitarlo. Per sanare il digital divide, che pesa come un macigno sullo sviluppo dei nostri territori, creeremo, in uno dei tanti spazi inattivi del nostro comune, un digital lab, un laboratorio dotato di connessioni veloci, device e computer, grazie al quale garantire ad ogni giovane di Senerchia la connessione alla rete. Costruiremo il Palazzo dei Giovani, in uno dei tanti luoghi vuoti del nostro paese. Una struttura dove i ragazzi potranno svolgere assemblee, incontri culturali, cineforum, ma anche feste e veglioni. Un luogo comunale dove siano rispettate tutte le norme e dove si possa dare spazio alla creatività e alla socialità. Vogliamo ripopolare Senerchia e lo vogliamo fare con serietà, fantasia e concretezza” conclude Mazzone.

