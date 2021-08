Sgarbi visita Castelfranci.

Domenica 8 agosto 2021 l’on. Vittorio Sgarbi visiterà Castelfranci in un tour tra arte, storia e natura. L’appuntamento è nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso alle 11.00. La giornata con il filosofo, critico e storico dell’arte, saggista, politico, personaggio televisivo e opinionista, di là dell’evento mediatico offre la possibilità di parlare della storia di Castelfranci e creare le premesse per una collaborazione significativa con il professore ferrarese.

La visita partirà dalla chiesa di Santa Maria del Soccorso con la splendida facciata settecentesca, la torre campanaria con le due edicole funerarie risalenti al primo secolo dopo Cristo, periodo imperiale romano, al cui interno è conservata la tela del pittore francese Jean Fouquet. Sarà poi la volta della chiesa ex baronale di San Nicola risalente al XIII secolo. Conclusa la visita nell’ex chiesa matrice, Sgarbi raggiungerà la sala consiliare per una degustazione di vini e prodotti locali. Finita la degustazione, visiterà il borgo medievale. La giornata si concluderà presso il bosco di Baiano. L’incontro è stato voluto dall’assessore comunale con delega alla cultura Giovanni Boccella e dal consigliere comunale con delega al turismo Francesco Raffaele e fatto proprio dall’amministrazione comunale.

“La visita di Vittorio Sgarbi vuole creare le premesse per una collaborazione fattiva del professore ferrarese volta alla riscoperta e al rilancio della cultura del nostro paese – spiega Boccella -. La sua attenzione ci inorgoglisce e lavoreremo per dare un seguito alla giornata di domenica, traendo da questa spunti e riflessioni per progettare strategie future”.

