SS90 DELLE PUGLIE CHIUSA TRA MONTAGUTO ED ORSARA. PUOPOLO ALL’ANAS: “RIPRISTINARE SUBITO I COLLEGAMENTI TRA ARIANO E FOGGIA.”

“Sembra di rivivere l’incubo dell’isolamento in seguito alla frana di Montaguto. Ancora una volta si penalizza un territorio già vessato dalla natura ma soprattutto dallo scarso tempismo di alcuni enti preposti e che ha subito danni irreversibili alla sua economia”.

Intervento del candidato alle Regionali 2020, per Forza Italia, Giovannantonio Puopolo, sulla totale chiusura da parte dell’Anas della Strada Statale 90 delle Puglie nel tratto tra Montaguto e Orsara di Puglia per la caduta massi in seguito ad un vasto incendio che ha interessato il versante situato al km 45,700.

“Chiudere completamente il tratto – aggiunge Puopolo – senza immaginare un intervento d’urgenza, facendo saltare i collegamenti tra Ariano Irpino e Foggia e lasciando nell’isolamento i comuni di Montaguto e Savignano, ci sembra frettoloso e scorretto. Chiediamo interventi immediati per riaprire almeno a senso alternato la Statale.

Questo territorio merita attenzione e rispetto come tutti gli altri. I disagi per cittadini, automobilisti, ed autotrasportatori costretti ad improbabili percorsi alternativi, sono insostenibili e i danni per imprenditori e titolari di esercizi commerciali già in ginocchio per l’emergenza sanitaria, saranno ingenti”.

