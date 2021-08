Tentano un furto in un’abitazione di Nusco: braccati dai carabinieri, scappano a piedi nelle campagne. Qualche ora dopo rubano un’auto, recuperata dai carabinieri in provincia di Caserta.

Proseguono le indagini per l’identificazione dei malviventi che qualche settimana fa hanno tentato un furto in un’abitazione di Nusco: l’intento criminale non si concretizzò perché i ladri, disturbati dall’abbaiare dei cani, furono costretti a darsi alla fuga, abbandonando la loro BMW.

Nella circostanza, qualche ora dopo, a Lioni fu rubata una Lancia Lybra.

L’ipotesi investigativa si è da subito concretizzata sulla possibilità che fossero gli stessi autori del tentativo di furto ad aver asportato la Lancia a Lioni, dopo diversi chilometri di fuga a piedi per le campagne.

L’autovettura è stata poi recuperata a Orta di Atella dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Marcianise, che hanno operato in stretta sinergia con i colleghi della Compagnia di Montella, sulla base delle indicazioni da loro riferite e del sospetto che si trattasse di delinquenti provenienti da quella zona.

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Dalle indagini, tuttora in corso, sono emersi utili elementi per risalire all’identificazione dei malviventi.

adsense – Responsive – Post Articolo