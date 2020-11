Terremoto in Irpinia, il Libero Sindacato di Polizia: “Per non dimenticare”.

Domani 23 novembre 2020, ricorre il 40° anniversario del terremoto che ha colpito

tragicamente l’Irpinia. Un momento di terrore e di apprensione che è diventato un

triste, indelebile ricordo per tutti gli irpini che quei momenti li hanno vissuti e che

hanno ancora negli occhi e nei cuori quei drammi, quei disastri, quei morti, quei

feriti, quelle urla che il “mostro” terremoto aveva provocato. Migliaia di morti e feriti,

la distruzione di interi paesi, di parte importante della rete viaria e di altre strutture. –

Così ha commentato il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia

(LI.SI.PO.) Antonio de Lieto – Il nostro tessuto sociale venne stravolto, ma la nostra

gente non si è arresa, pur con sfumature diverse e dopo un momento di

comprensibile abbattimento, si è rimboccata le maniche ed ha lavorato duramente

per far risorgere la nostra terra. Non solo si è ricostruito, ma vi è stato il miracolo

della ripresa dell’economia e la creazione di importanti poli industriali che hanno

dato lavoro e creato sviluppo. Il terremoto dell’80 ci ha insegnato che, comunque, il

territorio va rispettato e che è necessario impedire costruzioni selvagge e

scriteriate. Certo – ha continuato de Lieto – tante case sbriciolate erano state

costruite tantissimi anni prima, senza alcun criterio antisismico, e ciò è servito da

insegnamento nella ricostruzione. Quarant’anni or sono, il popolo irpino ha mostrato

coraggio e coesione ed i giovani di oggi devono prendere come modello ed

esempio i loro nonni ed i loro padri, ed essere orgogliosi e fieri di essere irpini ed

appartenenti a questa terra, a questa gente. Va sottolineato l’opera importante,

impareggiabile dei tanti volontari, tantissimi giovani, che insieme ai volontari irpini,

ai Vigili del Fuoco, ai militari ed ai reparti delle Forze di Polizia, hanno soccorso la

popolazione, rischiando anche la vita, per salvare vite umane, scavando, a mani

nude, fra le rovine. I tanti gesti di altruismo, di pura solidarietà – ha concluso de

Lieto – hanno contraddistinto uomini e donne, giovani ed anziani, che mettendo

da parte i loro impegni personali, i loro interessi, si sono dedicati agli altri, ai meno

fortunati, a chi aveva perso tutto, anche i propri cari, per ribadire che l’amore per il

prossimo, è un bene prezioso che va tramandato alle nuove generazioni.

adsense – Responsive – Post Articolo