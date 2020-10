TORELLA DEI LOMBARDI (AV) – REALIZZAZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO: I CARABINIERI FORESTALI INDIVIDUANO E SANZIONANO IL RESPONSABILE.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi, all’esito di mirati accertamenti per il contrasto dell’abusivismo edilizio in zone sottoposte a vincoli, hanno elevato una sanzione amministrativa per violazioni al Regolamento regionale di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale.

Nello specifico, i Carabinieri hanno accertato che, in area sottoposta a vincolo idrogeologico del Comune di Torella dei Lombardi, erano stati eseguiti dei lavori di movimento terra senza la preventiva autorizzazione dell’Ente preposto.

A carico del responsabile della realizzazione di dette opere, è stata elevata una sanzione amministrativa di 300 euro.

