Un altro caso di Covid a Montella, il sindaco Buonopane: “Caso estraneo alle recenti indagini epidemiologiche”.

L’aggiornamento Covid a Montella del sindaco Rizieri Buonopane.

Cari concittadini, sono stato informato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl della positività di un altro nostro concittadino. Purtroppo si tratta di un caso estraneo alle recenti indagini epidemiologiche condotte sul nostro territorio. La persona interessata, gode di buona salute ed è attualmente in isolamento. Come da procedura, già nel corso della serata di ieri, abbiamo ricostruito la catena dei contatti, trasmettendo i dati all’Asl competente per i necessari tamponi. Dispiace il fatto che ogni qualvolta si giunge a circoscrivere un caso, se ne ripresenti un altro. Il quadro del resto è già molto chiaro: occorre e occorrerà farsi trovare pronti ad affrontare tempestivamente le “criticità” che si presentano o che dovessero presentarsi in futuro , senza tentennamenti e senza lasciare nulla di intentato. A quanti, in questi giorni , guardando esclusivamente interessi personali, stanno mettendo in discussione il mio operato, non posso che ribadire che io ho la responsabilità di assumere decisioni a tutela della salute di tutta la comunità, e nell’interesse quindi del bene comune. Capisco certamente le difficoltà e i disagi che possono derivare dai miei provvedimenti, ma allo stesso tempo spero che si capisca che ogni decisione da me assunta scaturisce da valutazioni di carattere generale e non personale. Ci mancherebbe altro!!!

Un abbraccio.

