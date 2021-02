US Avellino. Nuovi sponsor per la Primavera 3: da Flumeri Pasta Armando e la multinazionale olandese Randstad.

Le aziende che credono nei giovani lo fanno sostenendo il settore giovanile biancoverde.

Dalla prossima gara di campionato, e fino al termine della stagione, sulla maglia da gara della Primavera 3 ci saranno due nuovi sponsor.

Di seguito una breve presentazione dei due nuovi partner.

RANDSTAD, multinazionale olandese che si occupa di ricerca, selezione, formazione di risorse umane e somministrazione di lavoro, leader al mondo nei servizi per le risorse umane. Per il momento l’accordo prevede una partnership che durerà fino al termine dell’attuale stagione sportiva con l’intenzione di intraprendere un percorso duraturo unendo al comparto sportivo anche la pianificazione di attività esclusive rivolte ai giovani e alle aziende del territorio.

PASTA ARMANDO, direttamente da Flumeri per sostenere i giovani della propria terra. Pasta Armando è un brand della De Matteis Agroalimentare, leader nella settore della produzione di pasta nel mondo. Pasta Armando è realizzata solo con grano di filiera 100% italiano, ed è espressione della filiera Armando, un progetto di eccellenza nato per coltivare in Italia il miglior grano duro al mondo, coinvolgendo oggi 1.300 aziende agricole in un rapporto virtuoso ispirato alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Siamo felici di accostare due eccellenza come lo sono oggi l’Us Avellino 1912 e Pasta Armando.

Il club è lieto di accogliere due nuovi partner in famiglia.

