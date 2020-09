Venerdì 4 settembre Stefano Caldoro sarà ad Ariano Irpino per la campagna elettorale del Centrodestra.

Il candidato a Presidente della Regione Campania si confronterà con la stampa e gli elettori presso l’Hotel Incontro alle ore 20,00 insieme all’Europarlamentare di Forza Italia, Fulvio Martusciello, al Senatore della Lega, Pasquale Pepe ed ai candidati locali del Centrodestra.

La conferenza stampa si terrà all’aperto nel rispetto dei protocolli anti-Covid.

“Insieme a Caldoro – afferma Giovannantonio Puopolo – spiegheremo quelli che sono i nostri obiettivi per il futuro della Regione Campania per risollevarne le sorti dopo una gestione approssimata, fatta di promesse, show e poca sostanza. Favorire la creazione di microimprese, contributi per la internazionalizzazione della aziende agricole, ammodernamento delle reti idriche, sanità trasparente, creare economia attraverso il turismo, questi solo alcuni dei punti del nostro programma. Caldoro, politico di grande serietà, sta recuperando quota nei sondaggi, al di là di ciò che dicono alcune proiezioni pilotate. Saranno i cittadini a scegliere nel modo giusto, a decidere per il vero cambiamento. Un cambiamento invocato anche dagli stessi che sono attualmente in Regione Campania, probabilmente un’inconsapevole ammissione, da parte loro, di colpe per ciò che non sono stati in grado di fare”.

