Un violento temporale si è abbattuto qualche ora fa in Alta Irpinia.

A causa di uno smottamento provocato dalle forti precipitazioni è bloccata la SP 143 tra Bagnoli Irpino e Acerno.

Sono in corso le operazioni per il ripristino della circolazione.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montella.

