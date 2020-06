I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 10 giugno, sono intervenuti a Zungoli in località San Cesareo, per un incendio che ha interessato una decina di rotoballe di fieno. Due le squadre che si sono portate sul posto, quella del distaccamento di Grottaminarda e quella di Ariano Irpino, supportate anche da un’autobotte della sede centrale. Ci sono volute più di quattro ore di lavoro per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

