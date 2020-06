Domani il Benevento pronto a staccare il biglietto per la Serie A, il sindaco Mastella: “Festeggiare con compostezza evitando assembramenti”. (Video).

Un mio messaggio per tutti voi Posted by Clemente Mastella Sindaco on Sunday, 28 June 2020

Domani quasi sicuramente il Benevento staccherà il biglietto per la Serie A dopo due anni di cadetteria. I giallorossi affronteranno in casa alle ore 21 la Juve Stabia, un derby che nel capoluogo sannita è già pronto ad entrare nella storia. Sarebbe il secondo anno di A per le streghe. L’appello del sindaco Mastella. Chiaramente per la questione Covid non ci sarà pubblico, i festeggiamenti non mancheranno.

