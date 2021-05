Hub vaccinale dell’Asi di Benevento aperto ai soci e ai dipendenti Cia. Mastrocinque: Garantiamo la ripartenza in totale sicurezza

Hub vaccinale dell’Asi di Benevento aperto ai soci e ai dipendenti della Confederazione Italiana Agricoltori. Per accelerare i tempi della campagna di immunizzazione, la Confederazione aderisce al programma messo in campo da Regione, Asi e ASL e Confindustria per l’utilizzo della struttura dell’area industriale di Ponte Valentino a Benevento. Si tratta dell’hub vaccinale nato a seguito del protocollo nazionale per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars – CoV-2/Covid-19, dunque complementare e di supporto del sistema Sanitario Nazionale, dotata di personale medico e unità mobili.

“La ripresa economica e produttiva è strettamente legata alla vaccinazione e abbiamo la necessità di proteggere e tutelare quanti in questi mesi hanno operato a stretto contatto con l’utenza, oltre a chi non ha mai interrotto il lavoro in azienda per garantire approvvigionamenti” ha spiegato il presidente di Cia Campania Alessandro Mastrocinque. “La possibilità di accedere ad un hub vaccinale dedicato a dipendenti e soci Cia ci consente finalmente di pianificare la ripresa in totale sicurezza”.

Già nei mesi scorsi infatti, la Confederazione campana si era pronunciata sulla necessità per tutti gli operatori dei Caf e Caa di accedere alla campagna di vaccinazione, sottolineando l’incremento dell’impegno lavorativo a cui erano stati sottoposti, come unici intermediari dei servizi fiscali e amministrativi.

Per tale ragione la Confederazione sannita rappresentata da Raffaele Amore ha diffuso un modello da compilare e inviare per prenotare la vaccinazione. I dipendenti e i soci che effettueranno la prenotazione saranno contattati al numero di cellulare indicato, secondo le fasce anagrafiche consentite dall’unità di crisi della Regione Campania. Sarà dunque necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma Sinfonia.

