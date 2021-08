Telese Terme (Bn): Continuano gli incontri sul territorio di Ciro Palma presidente del Rotary Club Valle Telesina Dopo la partecipazione a Vinalia, ieri la visita a S.E. Il Vescovo Monsignor Giuseppe Mazzafaro

Una settimana fa, con una folta delegazione, è intervenuto allo show cooking di Vinalia, la rassegna enogastronomica svoltasi a Guardia Sanframondi, e ieri ha incontrato S.E. il Vescovo Giuseppe Mazzafaro.

Il Presidente Rotary Club Valle Telesina Ciro Palmacontinua l’azione avviata dal Presidente uscente Caterina Pellegrino che, nonostante il particolare momento dovuto agli effetti della pandemia, punta in maniera decisa a far conoscere gli intenti dell’associazione e anche a rivedere gli amici che si sono allontanati.

“Da Guardia Sanframondi e da Vinalia – ha detto Ciro Palma – è partito il nostro progetto per l’anno 2021-2022 di essere inclusivi e non esclusivi e di stare tra la gente e spiegare sempre più i principi rotariani e, al tempo stesso, creare curiosità per avvicinarsi al nostro sodalizio”.

Ciro Palma e la Tesoriera Imma Florio, inoltre, sono statiricevuti da S.E. Il Vescovo della Diocesi Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti Monsignor Giuseppe Mazzafaro, in un incontro conoscitivo teso a porre le basi per una collaborazione tra il Club e la Diocesi. Nelcolloquio sono stati trattati diversi temi e il presidente a nome di tutto il Club ha assicurato la massima disponibilitàa S.E. il Vescovo.

“Per me – ha rivelato il Presidente Palma – è stato un grande onore essere ricevuto da S.E il Vescovo, con il quale si è subito instaurata un’empatia avendo visioni comuni su tanti problemi che riguardano le comunità della nostra vallata. Si è convenuti insieme di aggiornarci percreare le basi per una proficua intesa.

“Il territorio – ha aggiunto – esige presenza e collaborazione e il nostro intento è di cooperare con le associazioni sia per la sostenibilità sociale sia per lo sviluppo. Saremo sempre più inclusivi e ciò ci avvicinerà al tessuto sociale perdivenire per tutti un sicuro punto di riferimento. In punta di piedi e senza clamore ma decisi nel portare avanti il nostro progetto“.

Oltre alla continuazione del rapporto di sostegno alla Cooperativa Sociale ICARE sono state individuate le priorità da affrontare e, in un successivo incontro, si stilerà un programma di azione.

Alla fine del cordiale momento il presidente e la tesoriera hanno omaggiato S.E. il Vescovo del labaretto del Club.

Il Presidente Palma, il 17 agosto prossimo, interverrà alla presentazione del libro “Quel giorno non avevamo fiori”di Marco Florio, nell’ambito della rassegna “Summerschool” a Telese Terme.

