100 DI QUESTI GIORNI. CANCELLO ED ARNONE, 90° COMPLEANNO DI FRANCESCO CUOMO

Circondato da affetto e amore dei suoi familiari, il Sig. CUOMO Francesco nato a Gragnano il 1° Gennaio 1931 e residente a Cancello ed Arnone, Via Consolare 163, vedovo di Clara Amodio, con cui ha avuto quattro figli: Franco, Anna, Nicola e Giuseppe, il 1 Gennaio 2020 ha compiuto 90° Anni. Egli, vissuto durante la giovinezza insieme ai suoi familiari, si è dedicato principalmente all’Agricoltura e all’edilizia. Primogenito di otto figli di cui solo due viventi: Gerardo e Raffaella, ha un carattere mite, saggio, scrupoloso, sensibile, disponibile, molto lucido mentalmente e capace di intervenire inqualsiasi discussione e ad esprimere anche la propria opinione. Nel 1968 si è trasferito a Torino per lavorare nella FIAT e vi è rimasto per tre anni come caposquadra. Egli ha vissuto insieme alla famiglia quei terribili momenti del conflitto mondiale riuscendo a superare, con forza e coraggio, quelle oppressioni.A riconoscenza, del suo m0do di essere,nel 2020 il Procuratore Nuzzo Francesco, Magistrato e Archivista dello stato, gli ha donato una sua collana di libri, intitolata “Bombardamenti a Cancello Arnone (9 Settembre 1943)”. Il suo 90° Anniversario è stato festeggiato con una cerimonia ristretta ed intima, nel rispetto dellenorme Covid-19, presso la propriaabitazione e nell’occasione ha ringraziato i familiari per avergli fatto trascorrere una giornata indimenticabile. L’evento si è concluso con il taglio della torta, il brindisi e gli Auguri di una vita ancora lunga e serena. (Pasquale Iannucci)

