A San Nicola la Strada il maestro pizzaiolo Diego Guida da’ vita alla pizzeria “Scugnizzi”.

Con eleganza, gusto e bon ton si convince sempre. E’ questo quello che

Diego Guida

possiede e insieme alla consorte

Teresa

Luongo,

nella propria

Pizzeria “Scugnizzi”

in via Salvatore Quasimodo, 61/63 a San Nicola la Strada, Caserta, offre con un format

unico: pizza e cucina, dedizione e tempo, lavoro di squadra, cortesia, rispetto ed attenzione alle esigenze della clientela. Una vita che

scegli – dice Diego – quella che fa una vita sociale diversa da altre, dove rispettare il prodotto e fare una cosa semplice, è sempre più

difficile come affermava il grande Maestro Gualtiero Marchesi. Diego con le pizze e Teresa con la cucina, accettano le sfide si

formano incontrando i primi momenti non semplici per l’affermazione, ma quando ci si crede in un progetto, accompagnato da

passione e impegno, i risultati sono pronti a venire ed ecco che il Guida, con la sua nuova pizzeria aperta immediatamente a termine

delle grandi restrizioni imposte per il Coronavirus, ha abbattuto le frontiere che con il COVID 19 avevano portato tanti a non poter

permettersi momenti di svago culinario e con i suoi spazi di “Scugnizzi” offre agli avventori il meglio delle sue professionalità.

Qualcuno mi ha detto – afferma Diego – quello che fai tu in questo momento di particolare crisi dovuta al Coronavirus, è paragonabile

alla forza che ha uno scalatore di montagne ed io ho ben accolto questa riflessione in questo momento nero che sta vivendo il mondo

intero e con orgoglio voglio combattere con la gratificazione ed il riconoscimento di tanti clienti che ormai conoscono la mia attività

e mi seguono per quello che sappiamo offrire sia come pizzeria, ma apprezzando anche la nostra ristorazione familiare e tradizionale

campana.

Ma andiamo a conoscere meglio chi è Diego Guida, nato a Napoli 49 anni addietro. Diego sin da giovane età, nel periodo estivo ha

cominciato a lavorare con tanta buona volontà di apprendere un mestiere e di guadagnare qualcosa per contribuire in famiglia, magari

anche con il solo non essere di peso per le proprie esigenze personali. I ristoranti non lontani dalla propria residenza ai Camaldoli,

come Sabatino, La Contessa sono stati quelli che gli hanno dato l’opportunità di iniziare le esperienze sia come cameriere che come

commis de cuisine. Diego Guida ci dice: “Nel 1990 tornato dal servizio militare, ho affrontato il lavoro nel campo della ristorazione e

mi sono appassionato all’Arte che esprimevano i pizzaioli. E’ stato così che ho iniziato con sempre maggiore impegno e passione ad

approfondire le conoscenze ed i segreti di questo mestiere che rende Napoli padrona del mondo con il più originale, semplice,

nutritivo e tanto gustoso piatto: la

Vera Pizza Napoletana,

arricchitasi nel tempo di tante sfumature e farciture che l’evoluzione con

gli anni hanno portato, anche attraverso tanti nostri bravi maestri, a renderla più rispondete ad esigenze e gusti dei clienti. Iniziai da

Pizza e sfizi, come fornaio ed ho capito quanto importante era quel lavoro che completava l’arte del maestro pizzaiolo con i mille

segreti dall’infornare il disco di pasta lievitata e farcito, fino a tirarlo fuori con una cottura ideale, girandolo e curandolo

accuratamente, facendo attenzione della temperatura forno, che ha punti più caldi e più freddi, che deve essere alzato

a lanciere

(come si diceva una volta) e con tutti i segreti che questo possiede.

Il fornaio è un’arte importante per completare una buona pizza

perché il segreto di certo è

nell

‘impasto, ma la bontà della

pizza

sta anche e soprattutto nella cottura.

Questo cibo così semplice,

questo mangiare così povero, conserva un lavoro che definirei un’alchimia e per fortuna col tempo si è capito che questo mestiere

andava valorizzato perché, per chi lo esercita con passione ed Arte come me, valorizza e conferma quel riconoscimento che ha dato

l’Unesco all’<Arte tradizionale del pizzaiuolo> come bene del patrimonio culturale dell’umanità”.

L’ormai affermato Maestro pizzaiolo Diego Guida, fra le sue esperienze, vanta l’aver lavorato in storiche pizzerie napoletane come il

ristorante- pizzeria “Umberto” della famiglia Di Porzio, “la Spaghettata” al Vomero dei Marletta con il grande maestro Adolfo, via

Marina al ristorante e pizzeria “Festa”, ed ancora per un periodo di tempo inferiore al risto-pizzeria “Da Ciro” a Santa Brigida del

presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, Antonio Pace, prima di intraprendere la gestione diretta di una propria

pizzeria a Caserta.

Proprio in questa città di terra di lavoro, il Maestro pizzaiolo Diego Guida, ha accresciuto il suo successo, dapprima con una pizzeria,

poi con un’altra e ora con un ancor più bello, attraente, accogliente locale che nella sua semplicità offre i suoi prodotti, con alla base

l’eccellenza, che insieme all’Arte del pizzaiuolo che Diego possiede, danno vita alla realizzazione di pizze al Top dagli esaltanti

profumi, gusti e sapori. Tornando a sentire la voce di Diego scopriamo che: “In pizzeria mi avvalgo della collaborazione, da 10 anni

ormai, di un ragazzo del Marocco AbdelJalil che familiarmente chiamiamo Angelo, mentre in cucina lo chef è sovrainteso da mia

moglie Teresa Luongo, che è molto creativa e realizza gustosissime sfizioserie come: gnocchetti con sugo di carne e zucca,

melenzane in tegamino, con uova battute, provola, formaggio a scaglie e pepe, zucchine ripiene più o meno allo stesso modo,

bocconcini di mozzarella con panna fresca, granella di Pistacchio e buccia di limone. Non può mancare poi un classico cuoppo di

verdurine di stagione fritte zucchine e melanzane pastellate, mini panini napoletani farciti di verdure ed in vari gusti semplici e

poveri. Anche il pane è fatto in casa con un impasto di due giorni, molto maturo, riposato e rimpastato che dà luogo ad un pane molto

leggero, che non si sgranella nella mollica e dal sapore piacevolissimo”.

Anche per quanto riguarda la birra lo “Scugnizzi” offre la “Manabrea” una storica azienda italiana dal 1846 chiara o rossa spillata

con ovviamente anche una, non grande, ma buona scelta di vini in per lo più campani.

La selezione dei prodotti che sono solo italiani rappresenta una cosa molto importante per me – ci dice ancor Diego- perché abbiamo

prodotti di vera eccellenza in tutta Italia. Io preferisco prioritariamente del nostro territorio, solo per alcuni come birra e farina ho

trovato, secondo un mio gusto e punto di vista, migliori le produzioni di aziende di altre regioni.

