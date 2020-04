Caserta. È morto il bimbo di 4 anni precipitato dal quarto piano.

Un bimbo romeno di 4 anni è precipitato ieri dal quarto piano di un’abitazione in via Roma a Caserta. Purtroppo stamattina è morto presso l’ospedale del capoluogo campano. La dinamica dell’incidente corrisponderebbe al fatto che il bimbo era su un tavolino, posizionato accanto alla finestra, dove colorova e disegnava. Ha perso l’equilibrio sporgendosi troppo e la tragedia si è materializzata. Le fratture interne, tra cui quella al cranio, sono state fatali. L’intubazione in ospedale non è bastata, nella notte il peggioramento fino alla morte.

