Caserta. Ugl vittoriosa in tribunale, Palumbo: “Vittoria di squadra”

“Dopo essere stati ingiustamente licenziati dalla società che gestisce l’appalto dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani presso il Comune di Cancello ed Arnone due dipendenti, F.D. e G. M., iscritti presso l’Ugl Igiene ambientale di Caserta, assistiti e rappresentati dall’avvocato Francesco Pasquariello, hanno prima conseguito una vittoria giudiziaria con le due ordinanze di condanna della società alla reintegra nello stesso posto di lavoro e nelle stesse mansioni, emesse dal G.d.L. del Tribunale di S.Maria C.V. , poi, a seguito di due esecuzioni mobiliari presso il Tribunale di Torino, hanno ricevuto il pagamento dell’indennità risarcitoria riconosciuta e di alcune mensilità di retribuzioni maturate ed, infine, in forza della sottoscrizione di due verbali di conciliazione sindacale, hanno ottenuto il riconoscimento definitivo dell’anzianità di servizio, il versamento dei contributi per tutto il periodo durante il quale non avevano svolto la prestazione lavorativa ed il ripristino immediato dei loro rapporti di lavoro”.

Laconico il commento che il segretario territoriale della Unione Territoriale Ferdinando Palumbo ha postato sui social forum: “Vittoria di squadra”

adsense – Responsive – Post Articolo