– Comune di Caiazzo. VI Concorso Nazionale di Poesia “Una lirica per l’anima” e Concorso nazionale di narrativa “A casa mia si mangia così”

Fino al 30 Maggio 2021 la possibilità di inviare da uno a tre componimenti al concorso nazionale di poesia “Una lirica per l’anima” organizzato nel comune di Caiazzo. Il concorso consiste in sei sezioni: tema libero, tema umoristico/satirico, “Una lirica dal carcere”, tema storico/religioso, “Donna è poesia”, tema libero sezione junior. La partecipazione è completamente gratuita per gli under 18, diversamente abili, ospiti delle case circondariali e ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria di I e II Grado. Per gli altri, è richiesto un contributo alle spese di euro 5 per ogni poesia.

Si rimanda per maggiori informazioni al bando completo del concorso sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione. A seguire in quest’articolo, riportiamo indirizzi web di riferimento, regolamento e premi in palio.

www.facebook.com/unaliricaperlanima

http://www.instagram.com/unaliricaperlanima

email: unaliricaperlanima@gmail.com.

REGOLAMENTO

• La partecipazione è consentita agli autori di ogni età, nazionalità, etnia, religione o sesso.

• Le liriche dovranno essere inviate in lingua italiana o in vernacolo con relativa traduzione.

• È indispensabile che venga indicata per iscritto la sezione a cui si desidera partecipare.

• Possono partecipare al premio poesie sia edite che inedite.

Il giudizio della giuria è insindacabile

• Ogni autore può inviare fino a 3 (tre) poesie, scritte in carattere n. 12.

• Di ogni poesia inviata sono richieste 5 (cinque) COPIE di cui una con la firma e i dati personali

dell’autore (indirizzo, recapiti telefonici, e indirizzo di posta elettronica) allegare copia della ricevuta

del versamento effettuato.

• È richiesto un contributo di partecipazione alle spese di Euro 5 (cinque) di ogni poesia.

• L’autore deve inoltrare una dichiarazione nella quale afferma che le liriche sono frutto del

proprio ingegno ed autorizzare al trattamento dei dati personali.

• Per il Tema Libero ogni poesia valutata dalle giurie: tecnica, popolare, giovani, ragazzi, verrà

premiata una sola volta anche se dovesse risultare nelle prime posizioni delle altre graduatorie.

• Le liriche dovranno essere inviate a:

PREMIO DI POESIA “UNA LIRICA PER L’ANIMA”

GIUSEPPE PEPE – Via Umberto I, 27/5 – 81013 CAIAZZO (CE)

• La quota di partecipazione dovrà essere versata sul seguente

IBAN IT43L0760105138203865503866

causale da indicare: “quota di partecipazione UNA LIRICA PER L’ANIMA”

• Le opere e le quote di partecipazione dovranno essere inviate tramite posta (farà fede il timbro

• postale) o tramite indirizzo email (unaliricaperlanima@gmail.com) improrogabilmente entro il

30 maggio 2021

PARTECIPANO SENZA VERSARE ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

I ragazzi frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I e II Grado;

I giovani che non hanno raggiunto la maggiore età;

I poeti diversamente abili, con invalidità riconosciuta superiore al 45% allegando alle poesie una

copia del provvedimento che ne riconosce lo status;

Gli ospiti delle case circondariali.

PREMI IN PALIO

Trofeo su Stampa: Giovanni Marcuccio ha ideato specifiche immagini per i Temi: Libero –

Storico/Religioso – Umoristico/Satirico – Una lirica dal carcere.

Maria Ulino, giovane artista, ha creato l’effige per il tema Donna è poesia.

• Arazzo in seta (al centro di un foulard viene riprodotto uno scorcio storico/artistico di Caiazzo poi

trasformato in arazzo).

• Stampa del Castello.

• Riproduzione con la tecnica a sanguigna, di personaggi presenti nei quadri delle chiese di Caiazzo, su

carta di cotone della Cartiera F: AMATRUDA sas di Amalfi.

• Stampa su carta della Cartiera F. AMATRUDA sas di Amalfi di un quadro del pittore caiatino Giovanni

Marcuccio.

• Stampa raffigurante “Madonna con bambino” del pittore caiatino Francesco Cicino.

• Stampa riportante il logo del Tema Junior

• Riproduzione del volto di una locale giovane donna incarna “La Poesia Caiatina”.

La seta è offerta dal Setificio “Fratelli Bologna e Marcaccio s.r.l.” Via Marrochelle – Squille di Castel

Campagnano (CE).

La lirica vincente sancirà “La Lirica dell’Anima 2021” e sarà premiata con

“La Poesia Caiatina”

effige di una giovane donna locale.

Con l’intento di riscoprire attraverso la narrativa gli usi e i costumi dell’antica arte culinaria che diversamente potrebbero cadere nel dimenticatoio le seguenti associazioni, con il Patrocinio del Comune di Caiazzo (CE) organizzano un Concorso Nazionale di Narrativa, racconto breve, denominato:

“A casa mia si mangia così” (i ricordi di ieri e di oggi mi ammaliano e mi deliziano)

Associazioni coinvolte:

ARDA, Associazione Culturale “Giovanni Marcuccio”,

Associazione fotografica “Elvira Puorto”, Centro Madre Claudia,

Centro di promozione culturale “Franco de Simone”, Il Pungolo Verde,

Medievocando, Monte Carmignano per l’Europa, Museo KERE, Termopili d’Italia

Regolamento:

• La partecipazione è consentita agli autori di ogni età, nazionalità, etnia, religione o

sesso.

• I racconti dovranno essere inviati in lingua italiana o in vernacolo con relativa

traduzione.

• Possono partecipare al concorso racconti sia editi che inediti.

Il giudizio della giuria è insindacabile.

• Ogni autore può inviare fino a 3 (tre) racconti

(massimo 5 cartelle, 10000 battute, carattere 12).

• Di ogni racconto inviato sono richieste 5 (cinque) COPIE di cui una con la firma e i dati personali dell’autore (indirizzo, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica).

• È richiesto per ogni racconto un contributo di partecipazione alle spese di 5 € (cinque

euro).

• La quota di partecipazione dovrà essere versata sulla seguente

POSTE PAY EVOLUTION INTESTATA A GIUSEPPE PEPE C.F.PPEGPP45H25B362M

IBAN IT43L0760105138203865503866

causale da indicare: “partecipazione RACCONTO BREVE”

• L’autore deve inoltrare una dichiarazione nella quale afferma che i racconti sono frutto del proprio ingegno e autorizza al trattamento dei dati personali.

• I racconti dovranno essere inviati entro il 30 maggio 2021, farà fede il timbro postale, a:

Concorso Nazionale di narrativa – Racconto breve “A casa mia si mangia così…”

(i ricordi di ieri e di oggi mi ammaliano e mi deliziano)

Giuseppe Pepe – Via Umberto I, 27/5 – 81013 Caiazzo (CE)

O inviati all’indirizzo email: acasamiasimangiacosi@gmail.com

PARTECIPANO SENZA VERSARE ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

I giovani che non abbiano raggiunto la maggiore età;

Gli scrittori diversamente abili, con invalidità riconosciuta superiore al 45%

(allegando una copia del provvedimento che ne riconosce lo status);

Gli ospiti delle case circondariali.

PREMI IN PALIO:

1°

Vestito da cuoco;

Foulard riportante uno scorcio storico/artistico di Caiazzo.

2°

Giacca e cappello da cuoco;

Scorcio storico/artistico di Caiazzo riportato su cartoncino.

3°

Cappello da cuoco;

Scorcio storico/artistico di Caiazzo riportato su cartoncino.

I classificati dal 4° al 10° (unica posizione di graduatoria) riceveranno uno scorcio

storico/artistico di Caiazzo, riportato su un cartoncino.

I premi saranno arricchiti con prodotti di eno/gastronomia donati dalle aziende

agricole coinvolte.

Inoltre riceveranno la formella del concorso realizzata da ClaudiArt Ceramiche.

Infine il Primo classificato riceverà una Creazione artistica di seta di San Leucio

realizzata da Creazioni Artistiche di Maria Antonietta Mauro.

Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine ufficiali



https://www.facebook.com/AcasamiasimangiacosiConsorsodiNarrativa

https://www.instagram.com/acasamiasimangiacosi/

acasamiasimangiacosi@gmail.com

